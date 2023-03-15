وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل شاباً جنوب أريحا وكالة الرأي الفلسطينية ليبرمان: تفجير مجدو من أخطر الحوادث التي شهدناها وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المستهلك .. جهود حكومية حثيثة لمراقبة الأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسير غزي بعد اعتقال دام 16 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية مجدو وكالة الرأي الفلسطينية برئاسة وزارة العمل.. تشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور وكالة الرأي الفلسطينية طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" والدائرة الفنية في اتحاد كرة يتفقدون تطوير قاعة التدريب الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تعقد ندوة توعوية بعنوان "المرأة و الانترنت" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الإجتماعية تنظم وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات
أخبار » عربي ودولي

الرئيس عباس يستقبل وفداً قطرياً

15 آذار / مارس 2023 09:44

استقبال وفد قطري
استقبال وفد قطري

الضفة المحتلة-الرأي:

 استقبل رئيس السلطة الفلسطينية، "محمود عباس"، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من دولة قطر، برئاسة عامر الجابري والدكتورة منى النعيمي.

ورحب بالوفد الشقيق وبزيارته لفلسطين، مؤكداً أهمية مثل هذه الزيارات من قبل الأشقاء العرب لفلسطين، خاصة إلى القدس لدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عاصمة دولتنا الأبدية.

وأشاد الرئيس، بمواقف قطر الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري.

بدورهم، شكر أعضاء الوفد القطري، الرئيس محمود عباس على الاستضافة، وأكدوا أنهم سيكونون سفراء لدولة فلسطين وسيحملون معاناة شعبها التي شاهدوها على أرض الواقع، إلى العالم أجمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟