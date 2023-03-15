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"فيفا" يُقرر رفع عدد المشاركين في مونديال 2026 إلى 48 فريقا

15 آذار / مارس 2023 09:52

فيفا
فيفا

وكالات-الرأي:

أقر "فيفا" رفع عدد المشاركين في مونديال 2026 إلى 48 فريقا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العاصمة الرواندية كيغالي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفع عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية في كيغالي، عاصمة رواندا.

وستُقسم المنتخبات المتواجدة في المونديال القادم المقرر إقامته في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى 12 مجموعة تضم كل واحدة منها 4 منتخبات، وبالتالي سيرتفع عدد المباريات إلى 104.

وسيتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها إلى دور الـ32، على أن تُلعب المباراة النهائية في 19 تموز/ يوليو 2026.

وذكر "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن النظام الجديد "يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة".

وأقر "فيفا" إلزامية وجود 72 ساعة بين المباريات، مع تمتع اللاعبين بيوم راحة أسبوعي، علاوة على فترة راحة محددة، حفاظا على سلامتهم الجسدية.

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