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رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم

16 آذار / مارس 2023 08:07

رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم
رفع دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم

رفعت شركة محاماة في شيكاغو دعوى قضائية ضد أول محامٍ روبوت في العالم ، DoNotPay ، لعدم حصوله على شهادة تحصيل في القانون. أفادت بذلك صحيفة Dailymail.

يذكر أن أول "محامٍ روبوت" في العالم هو تطبيق يعتمد الذكاء الاصطناعي DoNotPay، وحسب مطوريه، فإن الغاية من تطوير DoNotPay هي إتاحة المعلومات القانونية، وكذلك مساعدة العملاء على مقاضاة الشركات الكبيرة في المحكمة.

ومع ذلك، فإن شركة Edelson القانونية من شيكاغو تدعي أن استخدام DoNotPay غير قانوني وأن الروبوت نفسه ليست لديه شهادة في القانون. ووفقا لملفات المحكمة العليا في كاليفورنيا، فإن شركة  Edelson   أعلنت أن  "DoNotPay  ليس في واقع الأمر روبوتا أو محاميا أو شركة محاماة، ولا يتمتع DoNotPay بخلفية قانونية، كما لا يطاوله حظر في أي مجال قانوني ولا يخضع للسيطرة من قبل أي محام. ووقف إلى جانب الادعاء كذلك عدد من زبائن المحامي الآلي. وقالوا  إن المساعدة التي حصلنا عليها من DoNotPay كانت ذات جودة سيئة للغاية، وفي بعض الحالات أدت إلى تفاقم الوضع.

وعلق جوشوا براودر، الرئيس التنفيذي لشركة DoNotPay ، على تلك الإدانات. وقال إن كل الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهو مستعد للدفاع عن الروبوت المحامي في المحكمة.

المصدر: rambler.ru

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