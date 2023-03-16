الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق غزة

غزة – وكالة الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، النار تجاه الأراضي شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها صوب الأراضي الزراعية للمواطنين في محيط مكب النفايات شرق مدينة غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع مصابين عدا أضرار مادية.