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سعال مستمر لـ3 أشهر.. رئة طفل تكشف خفايا غريبة

16 آذار / مارس 2023 09:16

سعال مستمر لـ3 أشهر.. رئة طفل تكشف خفايا غريبة
سعال مستمر لـ3 أشهر.. رئة طفل تكشف خفايا غريبة

من الطبيعي جدا أن يعاني الأطفال من السعال، بسبب نزلات البرد مثلا إلا أن أحد أطفال البارغواي يبلغ من العمر 5 سنوات، حير الأطباء بعد سعال مستمر لمدة 3 أشهر.

وأثناء إجراء فحوصات طبية مكثفة للبحث عن سبب محتمل للسعال، صُدم المسعفون عند العثور على جسم معدني في رئته اليسرى، حيث كشفت الأشعة السينية أن الصبي كان لديه نوابض معدنية في رئته.

وحالة الصبي مستقرة بعد أن نجح المسعفون في إزالة النوابض المعدنية.

وقال الطبيب كارلوس مورينيغو إن الإجراء كان معقدا بسبب الوقت الذي استقر فيه الجسم الغريب في رئة الصبي بالإضافة إلى الضرر الذي تسبب فيه خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من التسبب بالضرر، قال مورينيغو إنه من المرجح أن يتحسن مع نمو الصبي بمرور الوقت.

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