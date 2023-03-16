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الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء قرب رام الله

16 آذار / مارس 2023 10:05

أرشيف
أرشيف

رام الله – وكالة الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزلًا قيد الإنشاء في قرية دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوة كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية، برفقة جرافتين عسكريتين، وهدمت منزلًا قيد الإنشاء مكونا من طابق.

وأشارت إلى أن المنزل تعود ملكيته للمواطن عمر الغزاوي، وتبلغ مساحته 240 مترًا مربعًا.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال سلّمت صاحب المنزل إخطارًا بهدمه، بحُجة البناء عدم الترخيص.

وشهدت الآونة الأخيرة زيادةً ملحوظةً في أعداد البنايات الفلسطينية المُهدمة تحت ذرائع وحُجج واهية.

وتتعمد سلطات الاحتلال هدم منازل المواطنين بهدف إرغامهم على الرحيل وإحلال المستوطنين بدلًا منها، في خُطوة استيطانية تهدف لشرعنة المزيد من البُؤر الاستيطانية تحت تشجيع حكومة الاحتلال المتطرفة.

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