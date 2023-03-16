تعليم شمال غزة يفتتح معرض "بصمة إبداع" بمدرسة فاطمة "أ"

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المعرض الفني "بصمة إبداع" بمدرسة فاطمة بنت أسد الأساسية "أ" للبنات.

وشارك في الافتتاح مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والعاملين في المديرية، ورئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور أ. مصباح عبد ربه، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وقد أشاد صالحة بالجهود المبذولة لإنجاح هذا المعرض، كما وجه الشكر والتقدير لمديرة المدرسة أ. ازدهار أبو جاسر رائدة هذا المعرض.

وشمل المعرض زوايا عدة، من بينها زاوية الوسائل التعليمية، وأخرى للتراث الوطني، وزاوية للأسرى، وأخرى فنية.