وزارة الصحة تُكرم المؤسسات المانحة والشريكة بدعم القطاع الصحي

غزة – وكالة الرأي:

نظمت وزارة الصحة في غزة، لقاءً خاصا لتكريم المؤسسات المانحة والشريكة، وذلك تقديرا للجهود التي تبذلها في دعم القطاع الصحي الفلسطيني.

وعبر وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش خلال كلمة له بالحفل الذي جاء بمشاركة الوكلاء المساعدين في الوزارة وقيادات العمل الصحي وبحضور واسع من ممثلي المؤسسات الصحية والمانحة الشريكة، عن خالص امتنانه وتقديره للمؤسسات المانحة على ما تقدمه من دعم للقطاع الصحي الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة وما يواجه المرافق الصحية من نقص في التجهيزات بسبب الحصار المفرض على قطاع غزة.

وقال أبو الريش: "حين الحديث عن الانجازات الصحية المتحققة في قطاع غزة، فإن المؤسسات المانحة كانت واقفة منذ بداية الحصار الى جانب القطاع الصحي في مختلف عناوين العمل".

وأضاف أن المؤشرات الصحية المميزة التي يشهدها قطاع غزة على الرغم من الظروف الصعبة، كان للمؤسسات المانحة الدور البارز فيها من خلال العمل على سد الفجوة وصناعة الفارق بين المحددات الصعبة والمؤشرات المميزة.

وعبر أبو الريش عن أمله بمواصلة الدعم للمنشآت الصحية، مبيناً أنه بفضل الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المانحة تم رسم الابتسامة على وجوه مرضانا في القطاع.

بدوره، ثمن مدير عام التعاون الدولي والمشاريع في وزارة الصحة د. مروان ابو سعدة خلال كلمة له بالحفل المشاركة الواسعة من جانب المؤسسات المانحة الشريكة، مشيرا ألى أن القطاع الصحي ومرافقه بحاجة مستمرة الى تواصل الدعم حتى ينعم شعبنا بحقه في الصحة.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم الدروع التكريمية لممثلي المؤسسات المانحة في قطاع غزة.