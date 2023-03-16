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مدرسة عبد الملك بن مروان تفتتح حلقة الفرقان لتحفيظ القرآن

16 آذار / مارس 2023 01:37

مدرسة عبد الملك بن مروان تفتتح حلقة الفرقان لتحفيظ القرآن
مدرسة عبد الملك بن مروان تفتتح حلقة الفرقان لتحفيظ القرآن

غزة- وكالة الرأي

افتتحت مدرسة عبد الملك بن مروان الأساسية ب حلقة الفرقان لتحفيظ القرآن بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة والتي تهدف إلى غرس قيم ومفاهيم الدين الإسلامي الصحيح من خلال جلسات حفظ القرآن الكريم لطالبات المدرسة.

جاء ذلك، خلال حفل جميل على أرض المدرسة وبحضور مدير التربية والتعليم ا.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الإدارية د.خالد المزين، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ا.تامر النمرة، ومسير قسم الأنشطة ا.محمد كباجة، والعلاقات العامة أ.مجدي الخطيب، إضافة إلى مديرة المدرسة م.سماح أبو العنين، ومدير فرع الطالبات في دار القرآن الكريم والسنة ا.رواية خضر. ولفيف من المشرفين ومعلمات المدرسة.

وفي كلمته عبر أ.حمدي الدلو  عن سعادته بهذه المبادرة الكريمة التي تهدف إلى غرس قيم دينية وأسس الدين الإسلامي الصحيح وتقويم للسلوك وتهذيب للنفس من خلال حفظ كتاب الله الكريم، وقال: مدير التعليم "أننا من خلال افتتاح حلقة الفرقان نسير على الطريق الصحيح لتربية هذا الجيل مبيناً أن حفظ القرآن ينير القلوب ويرسم الطريق الصحيح في حياة الانسان العلمية والاجتماعية".

وفي ختام كلمته شكر إدارة مدرسة عبد الملك بن مروان، ودار القرآن الكريم على هذا الانجاز الرائع الذي يبين مدى حرص واهتمام المدرسة على طالباتها مؤكداً أن المديرية والوزارة تعزز هذه الإنجازات والمبادرات القيمة والرائعة.

بدورها رحب المهندسة أبو العنين بالحضور جميعاً منوهة إلى أن المدرسة عملت بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة من أجل إنجاح وإخراج هذه المبادرة الكريمة بأفضل صورة، وأكدت مديرة المدرسة أن مدرسة عبد الملك بن مروان ستكون عنوان للتميز دائماً في تخريج طالبات حافظات لكتاب الله متفوقات في علمهم. 

وفي الختام افتتح وفد المديرية حلقة الفرقان واستمع الى الطالبات وسط أجواء رائعة، وقدمت مديرة المدرسة ووفد المديرية شهادة الشكر والتقدير للمعلمة سمر حبوب لمجهوداتها الكبيرة وإبداعها الدائم في المدرسة

336647483_538523105092775_8805567915186952596_n مدرسة عبد الملك بن مروان تفتتح حلقة الفرقان لتحفيظ القرآن 336653919_888973555512980_5726249740971328923_n 336653862_1836651913388131_4561639184783258665_n
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