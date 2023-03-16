الاحتلال يعتقل مواطنًا من بيت أولا في الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت المواطن حجازي محمد الأطرش (52 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.