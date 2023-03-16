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قاسم: الاحتلال لن يستطيع أن ينهي المقاومة بالضفة

16 آذار / مارس 2023 06:46

غزة-الرأي:

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن الاحتلال يحاول كسر مدينة جنين وإرداتها الصلبة وأن يفتت هذه النواة الصلبة والكبيرة في جنين، وأن يضرب الحاضنة الشعبية عبر تصعيد القتل من المقاومين والمواطنين.

وأوضح قاسم أن ما جرى في جنين وارتقاء الشهداء القادة يوسف شريم ونضال خازم وشهيدين آخرين هما لؤي الزغير والفتى عمر عوادين هو امتداد للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا. 

ولفت إلى أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، ودماء الشهداء والمصابين ستكون وقودا للثورة والمقاومة، وشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة يعرف كيف يرد على هذه الجريمة. 
 
وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن الاحتلال لن يستطيع أن ينهي المقاومة في جنين أو نابلس أو في أي مدينة من مدن الضفة المقاومة، فهذه المقاومة حاضرة ومتصاعدة.  
 
وقال: "عقب لقاء العقبة الماضي ارتكب الاحتلال مجزرة في جنين وبعدها في نابلس وحوارة، وكنا حذرنا من عقد مثل هذه القمم الأمنية التي تشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم". 
 
وبين قاسم أن ذهاب السلطة لشرم الشيخ أمر مستهجن وسيشجع الاحتلال على الاستمرار وتصعيد عدوانه وجرائمه بحق شعبنا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات خروج عن الإجماع الوطني وإصرار من السلطة على سلوك مرفوض وطنيا وسياسيا.

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