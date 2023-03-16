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القسام يزف القائد "شريم" وشهداء جنين الأبطال

16 آذار / مارس 2023 07:29

كتائب القسام
كتائب القسام

غزة-الرأي:

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام شهداء جنين الأبطال الذين ارتقو عصر اليوم الخميس في جريمة اغتيال جبانة واعتداء على أبناء شعبنا.

ونعت الكتائب في بيانها العسكري الشهيد القسامي القائد/ يوسف صالح شريم، والشهيد القائد المجاهد/ نضال أمين خازم، والشهيد البطل/ عمر محمد عوادين، والشهيد البطل/ لؤي خليل الزغير.

وأكدت الكتائب على أنها ستواصل درب الشهداء الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، وستبقى دماء الشهداء وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب.

وشدد الكتائب: "لئن ظن المحتل أن تصعيد عداونه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا ستوهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ فهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى".

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