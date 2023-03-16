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الحكم المحلي تُشرف على انتخابات اختيار مجلس شبابي محلي في بلدية رفح

16 آذار / مارس 2023 08:26

الحكم المحلي تشرف على انتخابات اختيار وتشكيل المجلس الشبابي المحلي في بلدية رفح
الحكم المحلي تشرف على انتخابات اختيار وتشكيل المجلس الشبابي المحلي في بلدية رفح

غزة-الرأي:

أشرفت وزارة الحكم المحلي أمس السبت على الانتخابات التي أجرتها بلدية رفح لاختيار 13 عضواً لعضوية المجلس الشبابي المحلي (9 ذكور، 4 إناث) من المرشحين من المجلس التأسيسي الشبابي في رفح والبالغ عددهم 27 مرشحًا.

وشارك في اللقاء ممثل الهيئة العامة للشباب والثقافة، ومديرية التربية والتعليم برفح، ووزارة الدخلية، ومراقبين من عدة مؤسسات أهلية.

وشهدت عملية الاقتراع عرساً وطنياً بامتياز حيث تم انتخاب المجلس الشبابي لبلدية رفح، علماً بأن نسبة الاقتراع بلغت حوالي 35.9% من أصوات الناخبين .

بدوره، أكد د. أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح على دور الشباب في رفعة الأمه موضحا بقوله: " الشباب هم أمل الأمه وسر نهضتها وأنهم هم القوة الحقيقية في صناعة نصر وإعادة مجد هذه الأمة".

من جهته، أكد مدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية أ. رائد حميد أن هدف تشكيل المجالس الشبابية المعتمدة يتمثل في دعم واسناد المجالس المحلية للوصول إلى التنمية المحلية، اضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اضافة إلى تقديم الأفكار والمشاريع والمقترحات والمبادرات من الشباب للوصول الى تحقيق الرفاهية في المجتمع.
 

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