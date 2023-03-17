حارس غزي ينهي مسيرته الكروية بعد 20 عام على انطلاقها

أنهى محمد أبو لبدة حارس مرمى اتحاد دير البلح، مشواره مع كرة القدم، عقب إعلانه اعتزال اللعب بعد مسيرة كروية انطلقت منذ 20 عاما.

وبدأ أبو لبده مسيرته مع كرة القدم في صفوف نادي الصلاح الرياضي منذ 15 سنة، قبل أن ينتقل لاتحاد دير البلح منذ أكثر من موسمين.

وتدرج أبو لبدة مع نادي الصلاح بين عدة درجات، قبل أن يصعد مع اتحاد دير البلح من الدرجة الثانية للدرجة الأولى عن هذا الموسم، كأفضل إنجاز كروي له في تاريخه.

ويعد أبو لبدة من الحراس المميزين، وسبق له التدرب على أيدي العديد من مدربي الحراس بغزة، منهم أدهم المبحوح وهاني أبو معيلق، وسامي ريان.