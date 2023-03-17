جمعية الشبان يواصل التألق بدوري السلة

حقق جمعية الشبان المسيحية فوزه الثالث على التوالي، عقب تغلبه بنتيجة(64_60)، على منافسه شباب البريج، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري جوال 2022_2023 لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية، وذلك مساء الأربعاء، على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وحسم جمعية الشبان معظم نتائج أرباع المباراة على النحو التالي:

بدأ اللقاء سريعا في الأداء ومتكافئا في تسجيل النقاط، بالرغم من تسجيل الجمعية لأولى النقاط عن طريق أمجد النجار، لكن الرميات الثلاثية رجحت كفة الشباب بتسجيل أحمد النجار ثلاثيتين، وثلاثية لعبد العزيز ماهر مصلح، وسجل رمزي سابا 9 نقاط للجمعية، لينتهي الربع 23_16 لشباب البريج.

وفي الربع الثاني إزدادت المباراة قوة على مستوى الدفاع، خاصة في صفوف الجمعية، واقترب عداد النتيجة من التعادل بفارق 3 نقاط لشباب البريج، فسجل عبد الرحمن العمصي 4 نقاط من الرميات الحرة، و4 نقاط لمهند أبو غزال، لكن الجمعية تفوق في التسجيل عن طريق أمجد النجار مسجلا 6 نقاط، ونقطتين لكلا من نشأت العمواسي، وبلال الصعيدي، ورمزي سابا وغسان السيد، ونقطة لجاسر منصور لينتهي الربع 15_12 للجمعية.

وفي الربع الثالث حاول كل فريق الاستفادة من تسرع الأخر في إنهاء الهجمة، واستمر الربع بتسجيل سلة هنا وسلة هناك، وواصل كلاهما الضغط على الاخر في المنطقة، فوصلت النتيجة للتعادل 48_48 قبل نهاية الربع ب33 ثانية، قبل أن يعيد أسامة موسى التقدم بنقطتين للشباب، لينتهي الربع 17_15 للجمعية، وبنتيجة 50_48 للشباب.

وفي الربع الرابع إزدادت المباراة تشويقا وقوة، فتفوق الجمعية بفارق نقطة للمرة الأولى بعد تقدمه في بداية المباراة بنتيجة 53_52، لكن محمد البابا أعاد التقدم سريعا للشباب بفارق نقطة، ثم عاد الجمعية للتقدم عن طريق المتألق أمجد النجار مسجلا 7 نقاط منها 3 رميات حرة حاسمة في نهاية الربع، و3 نقاط لبلال الصعيدي، بالإضافة لتسجيل جاسر منصور ونشأت العمواسي ويعقوب الدلو لرميات حرة في نهاية الربع، لينتهي 16_10 للجمعية، وبنتيجة إجمالية 64_60.

ورفع الجمعية رصيده للنقطة 11 في المركز الثالث، خلف شباب البريج الثاني بنفس الرصيد من النقاط متفوقا بفارق النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة.

قاد اللقاء: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، تامر قشطة للساحة، مسجل جاد أغا، ميقاتي مباراة مروان حمد ميقاتي 24 ثانية محمد سكيك.