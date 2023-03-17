بنزيما وأوسيمين يحققان أرقاما مميزة فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما والنيجيري فيكتور أوسيمين أرقاما مميزة خلال منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023.



وقاد كريم بنزيما خلال منافسات ثمن النهائي، فريقه الريال للفوز على ليفربول، بعد تسجيله هدف مباراة الإياب الوحيد في الدقيقة 78، ليصل اللاعب الفرنسي لهدفه رقم 33 في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.



وأصبح بنزيما ثالث الهدافين التاريخيين للأدوار الإقصائية، خلف ليونيل ميسي بـ49 هدفا، وكريستيانو رونالدو المتصدر بـ67 هدفا.



وأيضا، قاد النيجيري فيكتور أوسيمين فريقه نابولي للتأهل لربع النهائي، بعدما سجل ثنائية في شباك آينتراخت، ليسجل اللاعب النيجيري 13 هدفًا بجميع المسابقات في عام 2023 الجاري.



وأصبح فيكتور أوسيمين أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدوريات الخمس الكبرى منذ بداية العام بعد ماركوس راشفور، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ15 هدفا، كما أنه أول لاعب نيجيري يتمكن من تسجيل هدفين بمباراة إقصائية بدوري الأبطال.

