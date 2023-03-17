الآلاف يشيعون جثامين الشهداء الأربعة في جنين

شيع الآلاف المواطنين في جنين، مساء الخميس، جثامين الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في مجزرة جديدة ارتكبتها وحدات إسرائيلية خاصة عصر اليوم.

وانطلق موكب تشييع الشهداء، الطفل عمر محمد عوادين (16 عامًا)، والشابين نضال أمين زيدان خازم (28 عاماً)، وصالح بركات شريم (29 عاماً)، من مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي، وجاب شوارع المدينة تجاه المخيم، حيث ألقيت نظرة الوداع على جثامينهم، قبل الصلاة عليهم في مسجد المخيم الكبير ومواراتهم الثرى بمقبرة الشهداء في المخيم.

كما جاب موكب تشييع الشهيد لؤي خليل الزغير (37 عامًا) شوارع مدينة جنين، قبل نقله إلى منزل عائلته التي ألقت نظرة الوداع على الجثمان، قبل الصلاة عليه في المسجد الكبير، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي بالمدينة.

وندد المشاركون في تشييع جثامين الشهداء، بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال.