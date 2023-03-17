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القسام ينعى شهداء مجزرة جنين

17 آذار / مارس 2023 08:21

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زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مساء الخميس، شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا في جريمة اغتيال جبانة نفذها جيش الاحتلال في المخيم.

وقالت الكتائب في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه : "وتمضي قافلة الشهداء، ويتقدم الرجال لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله، وآخذين بأسباب النصر، معذرين إلى الله في زمن تخلى عنهم فيه القريب والبعيد، يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله، ومهراً للحرية والعزة والكرامة".

وأكدت على مواصلة الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، مضيفةً: "ستبقى دماء الشهداء وقود الثورة في وجه المحتل، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب".

وبينت الكتائب أن تصعيد الاحتلال من عدوانه على شعبنا وحربه الدينية التي يشنها على مقدساتنا لن توهن عزمنا أو ستكسر إرادتنا؛ وهو واهم وستثبت الأيام صدق قولنا وكفى.

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