ألمانيا تنظم وقفة احتجاجية رفضًا لاستقبال نتنياهو

أقيمت، أمس الخميس، وقفة احتجاجية رفضاً لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتزامنت الوقفة مع المؤتمر الصحفي المشترك بين نتنياهو والمستشار الألماني أولاف شولتز في مبنى المستشارية الألمانية وسط العاصمة الألمانية برلين.

وشارك في الوقفة التي دعت إليها اللجنة العمل الوطني الفلسطيني وهيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية في برلين، وشارك بها حشد واسع من أبناء الشعب الفلسطيني وطيف من المتضامنين الألمان وفي مقدمتهم عضو البرلمان الألماني السابق كريستينا بوخ هولز.

وألقت هولز كلمة أكدت فيها أن استقبال ألمانيا لرئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو المدان بعدد من جرائم الحرب هو عمل مشين وعقد صفقات السلاح معه هو دعم لتثبيت دولة الأبارتهايد التي تعمل هذه الحكومة على تسريع التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الجرائم اليومية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

كما شهدت الوقفة التي رفعت فيها الأعلام الفلسطينية واليافطات باللغة الألمانية والتي حملت عدة شعارات ورسائل تندد بالاستقبال.

وطالب المشاركون ألمانيا بالوقف إلى جانب فلسطين وتحمل مسؤوليتها الشرعية والأخلاقية من ناحية وقف دعم هذا الاحتلال، بدلًا من عقد المزيد من صفقات الأسلحة والدعم العسكري والاقتصادي والسياسي اللامحدود لهذا الكيان، وبدلًا من محاربة وحصار حركة المقاطعة العالمية وتجريم المقاومة الفلسطينية وذلك في انحدار واضح نحو الرواية الصهيونية رغم الوقائع اليومية والممتدة عبر التاريخ الدالة على مستوى جرائم هذا الكيان وقادته.

جدير بالذكر أنّ العاصمة الألمانية برلين تخضع منذ يومين وعلى امتداد فترة زيارة نتنياهو لإجراءات أمنية مشددة أثرت على حركة النقل داخل المدينة.