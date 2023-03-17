إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق في بيت دجن شرق نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق في كفر قدوم شرق المدينة.

وفي رام الله، أصيب مواطنان بشظايا قنابل صوت التي أطلقتها قوات الاحتلال صوب المتظاهرين في قرية اللبن الغربي غرب المدينة.

وفي الخليل، أصيب مواطنان بالرصاص الحي في قدميهما من نوع "دمدم" المتفجر، والعشرات بالاختناق في بلدة بيت أمر.