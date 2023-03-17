وكالة الرأي الفلسطينية "وزارة الأسرى "تنظم ماراثونا رياضيا كبيرا دعما للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنظم وقفة دعم ومناصره للقدس والمقاومة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية 70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا من جنين قرب طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يلتقي بوغدانوف في موسكو وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على أسيرين من قطاع غزة بالسجن لأكثر من 30 شهراً وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 11 إصابة في 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا تنظم وقفة احتجاجية رفضًا لاستقبال نتنياهو وكالة الرأي الفلسطينية الإضراب الشامل يعم محافظة جنين وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والاتحاد العام للفلاحين الفلسطنيين تبحثان التعاون
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة العشرات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة

17 آذار / مارس 2023 04:22

image_processing20230317-895966-wiiz1d
image_processing20230317-895966-wiiz1d

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 10 مواطنين أصيبوا بالاختناق في بيت دجن شرق نابلس.

وفي قلقيلية، أصيب 8 مواطنين بحالات اختناق في كفر قدوم شرق المدينة.

وفي رام الله، أصيب مواطنان بشظايا قنابل صوت التي أطلقتها قوات الاحتلال صوب المتظاهرين في  قرية اللبن الغربي غرب المدينة.

وفي الخليل، أصيب مواطنان بالرصاص الحي في قدميهما من نوع "دمدم" المتفجر، والعشرات بالاختناق في بلدة بيت أمر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟