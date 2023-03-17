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الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد "سفيان الخواجا"

17 آذار / مارس 2023 06:28

تسليم جثمان شهيد ارشيف
تسليم جثمان شهيد ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين غرب رام الل المحتلةه.

وكان في استقبال الجثمان عند حاجز "نعلين" العسكري، ذوو الشهيد وطواقم الهلال الأحمر، وجرى نقله بمركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي.

وسيجري تشييع جثمان الشهيد الخواجا غداً السبت انطلاقا من مجمع فلسطين الطبي برام الله، على أن يوارى الثرى في مقبرة بلدة نعلين غرب رام الله.

واستشهد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، فيما احتجز الجنود مركبة الإسعاف، ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وكان من المقرر تسليم جثمان الشهيد الخواجا يوم الجمعة الماضي 10 آذار، لكن سلطات الاحتلال تراجعت، عن تسليم جثمانه.

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