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9 شهداء ومقتل مستوطن خلال الأسبوع الماضي بالضفة

17 آذار / مارس 2023 07:41

الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد 9 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال، وقتل مستوطن وأصيب آخرين في الضفة الغربية والقدس، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 مارس/ أذار الجاري، وفق رصد مركز المعلومات معطى.

ونفذ المقاومون 193 عملا مقاوماً في الضفة والقدس، خلال الفترة المذكورة، بينها 28 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعملية طعن أو محاولة طعن، و9 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

ورصد المركز 3 عمليات حرق أماكن ومنشآت وأماكن عسكرية، وتحطيم 6 مركبات ومعدات عسكرية، ورشق الاحتلال 5 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وتصدى الشبان لـ21 اعتداء للمستوطنين، في حين اندلعت مواجهات في 70 نقطة مختلفة، كذلك تنفيذ 46 عملية إلقاء حجارة، وخروج 3 مسيرات ضد الاستيطان.

واشتعلت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر فبراير/ شباط المنصرم.

ورصد "معطى" في تقريره الدوري 1177عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل 8 إسرائيليين، وإصابة 43 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة.

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