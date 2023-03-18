الطقس: منخفض جوي حتى الاثنين وسقوط أمطار متفرقة

غزة - وكالة الرأي :

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات النهار بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويصبح الجو بارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، تمتد تدريجيا خلال ساعات المساء والليل الى باقي المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما وماطرا على فترات، وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو يوم غد الأحد، باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائم الى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.