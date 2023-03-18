الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ33

غزة - وكالة الرأي :

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الـ33 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج، رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال والمتطرف (بن غفير) بحقهم.

ونفّذ الأسرى يوم أمس الجمعة، وفقا للبرنامج المستمر، عددا من الخطوات: توحيد خطبة الجمعة في السّجون، بحيث تكون عن خطوة الإضراب عن الطعام في إطار حالة التعبئة المستمرة، والاعتصام في السّاحات بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء اللباس البني "لباس الشّاباص".

كما نفّذت بعض السّجون، إضافة إلى الخطوات الجماعية المشتركة، خطوات إضافية، منها: عرقلة "الفحص الأمنيّ- دق الشّبابيك" كما هو قائم في سجن "نفحة".

فيما أكّدت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أنّ خطوات "العصيان" ستستمر حتّى إعلان الأسرى عن الشّروع بخطوة الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشّهادة"، وفقا للبرنامج النضاليّ الذي أقرّته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وبينت الهيئة والنادي، أنّ إدارة السّجون وحتّى اليوم، ترفض التّراجع عن الإجراءات التي نفّذتها، والتي أعلنت عنها.

وأوضحوا أنّ خطوة الإضراب، التي تعتبر أقسى خطوة يمكّن للأسرى أن يلجأوا إليها، ستبقى مرهونة بموقف إدارة السّجون، وأيّ تحوّل يمكن أن يحدث حول مطالب الأسرى، والمطلب الأساس ألا وهو تراجع الإدارة عن الإجراءات التّنكيلية التي أعلنت عنها بتوصيات من "بن غفير".