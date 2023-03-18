وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 آذار / مارس 2023 08:40
غزة - وكالة الرأي :
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.67 شيكل
الدينار الاردني: 5.17 شيك
اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل
الجنيه المصري: 0.19 شيكل
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