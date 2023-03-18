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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

18 آذار / مارس 2023 08:40

غزة - وكالة الرأي :

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.67 شيكل

الدينار الاردني: 5.17 شيك

اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل

الجنيه المصري: 0.19 شيكل

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