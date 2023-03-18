أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

08:37الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ33

08:52ماسك يعلن عن خدمة إنترنت عالمية جديدة في الاماكن النائية

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