أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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18 آذار / مارس 2023 08:47
غزة - وكالة الرأي :
نشرت وزارة الزراعة بغزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في السوق المحلية لليوم السبت، حيث جاءت كالتالي:
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