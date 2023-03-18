خدمات البريج يواصل انتصاراته بدوري جوال لكرة السلة

واصل خدمات البريج انتصاراته بدوري جوال لكرة السلة، عقب فوزه(93_47)، على جمعية الشبان المسيحية، ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة بالمحافظات الجنوبية للموسم 2022_2023، وذلك مساء الجمعة، على صالة المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج.

وحسم البريج كافة نتائج أرباع المباراة لصالحه على النحو التالي:

بدأ اللقاء بتفوق من الجمعية بتسجيل 5 نقاط متتالية عن طريق بلال الصعيدي وأمجد النجار وجاسر منصور، ، قبل أن يفتتح طه جبر التسجيل للبريج برميتين حرتين وثنائية، لكن بلال الصعيدي عاد ليسجل ثلاثية للجمعية، رد عليه البريج من تحت السلة عن طريق نشأت كسكين مسجلا 4 نقاط، لكن البريج عاد بقوة ليسجل عن طريق ثائر عيسى بتسجيله 12 نقطة منها ثلاثيتين، لينتهي الربع 24_15 للبريج، بالرغم من تألق رمزي سابا بتسجيله 5 نقاط متتالية للجمعية في نهاية الربع.

وفي الربع الثاني شدد البريج الخناق على لاعبي الجمعية، وصعب عليهم الوصول لسلته بالدفاع القوي في المنطقة والضغط من منتصف الملعب أحيانا، فسجل له عيد الشاعر 9 نقاط، و7 نقاط لإبراهيم أبو رحال منها ثلاثية، و4 نقاط لثائر عيسى، ونقطتين لكلا من محمد مهدي ورامي الجمال، بينما لم يتمكن لاعبو الجمعية من تسجيل أكثر من 8 نقاط عن طريق رمزي سابا 6 نقاط، ونقطتين لأحمد القتيل، لينتهي الربع 24_8 للبريج.

وفي الربع الثالث حاول لاعبو الجمعية تقليص الفارق الذي وصل حتى 30 نقطة للبريج، فسجل أمجد النجار 9 نقاط، و6 نقاط لأحمد القتيل، ونقطتين لبلال الصعيدي، لكن البريج خطف الأسبقية في هذا الربع أيضا بفضل تألق نشأت كسكين تحت السلة مسجلا 6 نقاط، وثلاثيتين لثائر عيسى، و4 نقاط لأحمد مهدي، ونقطتين لعيد الشاعر، لينتهي الربع بفارق نقطة 18_17 للبريج.

وفي الربع الرابع، أعطى المدرب حسن إسماعيل، الفرصة لمشاركة كافة اللاعبين نظرا للفارق الكبير في النتيجة، فقدم طه جبر وجها مختلفا بتسجيله 11 نقطة منها ثلاثيتين، و9 نقاط سجلها ثائر عيسى منها ثلاثية، واستغل شادي أبو جلال الفرصة فسجل 4 نقاط، و3 نقاط لعيد الشاعر، بينما لم يسجل الجمعية سوى 7 نقاط عن طريق رمزي سابا وغسان السيد وأحمد عوض ولكل منها نقطتين، بعد أن افتتح أمجد النجار التسجيل برمية حرة في بداية الربع، لينتهي 27_7 للبريج، وبنتيجة إجمالية 93_47.

ورفع خدمات البريج رصيده للنقطة 16 في المركز الأول، وبات جمعية الشبان في المركز الثاني مؤقتا برصيد 12 نقطة.

قاد اللقاء: دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، موسى غنام للساحة، مسجل جاد أغا، ميقاتي مباراة مروان حمد، ميقاتي 24 ثانية محمد سكيك.