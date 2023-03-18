دائرة الرقابة الصناعية تنظم زيارات ميدانية على منشآت خشبية وزجاجية

غزة- وكالة الراي

نظمت اللجان الفنية الميدانية في دائرة الرقابة الصناعية التابعة للإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد زيارات ميدانية على منشآت صناعية تعنى بالصناعات "المعدنية، التحويلية، الغذائية، الخشبية، الزجاجية) موزعة على محافظات القطاع.

وتهدف الزيارات الرقابية والتفتيشية على المصانع للتأكد من الالتزام بتطبيق المواصفات الفلسطينية خلال عمليات الإنتاج وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة، ومعايير الجودة.

وتم خلال الزيارات الرقابة على المصانع توجيه إرشادات فنية ملزمة لأصحاب المنشآت الصناعية، وتم اخطار منشآت صناعية للتوجه لدائرة الترخيص الصناعي وتسوية وضعها القانوني.

كما ونظمت الادارة العامة للصناعة زيارات ميدانية على مصانع تجهيز أسطوانات الغاز، حرصا على ضبط الجودة والالتزام بالمعايير وضبط عملية تصنيع الاسطوانات المحلية المصنعة في السوق المحلي.

واشرفت لجنة فحص جودة المنتجات التابعة لدائرة الرقابة الصناعية على اعمال تصنيع اسطوانات غاز محلية بسعات مختلفة وذلك بعد اخذ عينات منها حسب الاصول واجراء الفحوصات الفنية ومطابقتها بالمواصفات المعتمدة وشروط الامن والسلامة.

