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"اليازوري "يؤكد أتحمل وزارته مسؤولياتهابتقديم منتجات زراعية سليمة

18 آذار / مارس 2023 12:48

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غزة- وكالة الراي 
التقى وكيل وزارة الزراعة د.أيمن اليازوري في مكتبه بغزة وفداً من تجار ومستوردي الفواكه بالقطاع، بحضور مدير عام التسويق والمعابر، ومدراء ديوان المظالم وعدد من كادر الوزارة.
بدوره ، رحب اليازوري بوفد تجار ومستوردي الفواكه، مستمعاً إلى أهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً على ضرورة العمل الحثيث للتغلب على المعوقات، ومتابعتها مع المؤسسات المختلفة.
كما تطرق اليازوري للإجراءات والقرارات الأخيرة لاسيما فحص متبقيات المبيدات في الفاكهة الواردة لقطاع غزة، للتأكد من ضمان وصول الغذاء الآمن للمواطنين، وذلك ضمن سياسة تعزيز الرقابة والفحص المخبري على كافة المنتجات الزراعية الواردة لقطاع غزة، لافتاً إلى أن تحصيل رسوم خدمات فحص الواردات الزراعية، ليست جديدة وتم اعتمادها وتطبيقها سابقا في العام 2017م، حيث قامت الزراعة خلال الأعوام السابقة بأخذ عينات لفحص الفاكهة والخضار المستورد عبر المعابر، وتحملت تكلفة هذه الفحوصات.

وأكد اليازوري أن وزارته أخذت على عاتقها أن تتحمل مسؤولياتها بحماية شعبنا، وتقديم منتجات زراعية سليمة، حيث من المتوقع أن يتم تفعيل تحليل متبقيات المبيدات في عينات الفاكهة المستوردة.

من جانبهم ، ثمن وفد تجار الفاكهة تعاون واهتمام وجهد وكيل الوزارة على المتابعة الشخصية لكافة التحديات والمعوقات أمام التجار.
 

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