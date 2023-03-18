وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الرقابة الصناعية تنظم زيارات ميدانية على منشآت خشبية وزجاجية وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية " بلدية غزة "تصدر عدة قرارات لاستقبال شهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية " المعابر" إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 41 إصابة في 68 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنظّم لقاءها السنوي بالدعاة والداعيات في محافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2484 ) السبت18/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية لقياس شعبية التغريدات.. ميزة جديدة من تويتر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية نشر صورة مباشرة على انستجرام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

تشييع جثمان الشهيد سفيان الخواجا في نعلين غرب رام الله

18 آذار / مارس 2023 01:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي :

 شيعت جماهير شعبنا في بلدة نعلين غرب رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (32 عاما)، بعد تسلم جثمانه يوم أمس.

وانطلق موكب تشييع الشهيد الخواجا من أمام مجمع فلسطين الطبي بمراسم عسكرية، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر، قبل أن يُصلى عليه في مسجد البلدة، ليتم بعدها مواراته الثرى في المقبرة.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد الخواجا الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستشهد الخواجا عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه عند مدخل بلدة نعلين في 23 آذار/ مارس عام 2020، فيما احتجز الجنود مركبة الإسعاف، ومنعوها من نقله، واحتجزوا جثمانه منذ ذلك الحين.

وكان من المقرر تسليم جثمان الشهيد الخواجا يوم الجمعة الماضي 10 آذار، لكن سلطات الاحتلال تراجعت، عن تسليم جثمانه.

يذكر أن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الشهيد الخواجا أكثر من مرة، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت أقاربه، وآخرها أمس، حيث اعتقلت ابن عمه.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟