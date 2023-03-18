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الشعبية والجهاد: مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ انقلاب على الإرادة الشعبية

18 آذار / مارس 2023 01:58

غزة - وكالة الرأي :

أكدت الجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي، أن إصرارَ السلطةِ على المشاركة في قمّة شرم الشيخ الأمنيّة، يشكّلُ انقلابًا على الإرادة الشعبيّة، وخروجًا سافرًا عن القرارات الوطنيّة ومخرجات الحوار الوطنيّ.

وحذرت الحركتان في بيان مشترك اليوم السبت وصل "وكالة الرأي" من مخطّطٍ خطيرٍ للإجهاز على الوحدة الميدانيّة التي جسّدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع العدوّ الصهيوني، والعودة لمربعات الصراعات الداخليّة والعداوات الوهميّة.

وأكدتا أن الاحتلال يستغلُّ هذهِ القمم واللقاءات الأمنيّة لشنّ المزيد من العدوان والمجازر البشعة التي يرتكبها بحقِّ شعبنا، التي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم.

كذلك أدانت التحريضَ الإعلاميّ الذي طال بعض قيادات العمل الوطني والإسلامي، الذي من شأنه أن يسمّم الأجواء الوطنيّة ويحرف المسار الوطني عن مواجهة الاحتلال والاقتحامات للأقصى.

ودعت قيادةَ السلطة إلى عدم المشاركة في هذا المؤتمر الأمنيّ، والتوقّف عن نهجها المدمّر، ووقف التعلّق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبيّة، وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني.

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