الاتحاد الأوروبي لـ"الرأي": ننتظر حلاً من "مالية رام الله" لصرف "الشؤون الاجتماعية"

غزة – خاص وكالة الرأي:

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن المخصصات المالية لملف "الشؤون الاجتماعية" وصلت خزينة وزارة المالية في حكومة رام الله، مشيراً إلى أنهم ينتظرون حلاً من وزارة المالية لصرف المبالغ المالية لمستحقيها.

وأوضح الناطق باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان في تصريح خاص لـ"وكالة الرأي"، أن المبالغ المالية أودعها الاتحاد الأوروبي في حساب بنكي خاص بوزارة المالية في رام الله، منذ ديسمبر 2022م.

وقال عثمان: "الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 50% من المخصصات المالية للمنتفعين من الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية في رام الله تساهم في 50%، ويأمل الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل قريب لصرف تلك المخصصات المالية".

وأعرب المسؤول في الاتحاد الأوروبي عن أسفه من عدم صرف وزارة المالية في رام الله الدفعة المالية، قائلاً: "يأمل الاتحاد الأوروبي ننتظر من وزارة المالية الإعلان عن موعد الصرف، ونحن نتواصل مع حكومة د. محمد اشتية فيما يتعلق بتلك التفاصيل".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم في دفع المبالغ المالية المخصصة لـ"الشؤون الاجتماعية".

ومنذ أشهر، ينتظر نحو 116 ألف أسرة تستفيد من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، صرف المبالغ المالية دون أي إعلان رسمي من وزارة المالية في رام الله.