الحركة الأسيرة: الإضراب بات خيارنا الأرجح وسننشر وصايا المضربين

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن الإضراب بات الخيار الأرجح؛ مجددة دعوتها لكل قوى الشعب الفلسطيني للاستمرار بدعمهم وتعزيز هذا الدعم مع دخولهم في الإضراب، كاشفة أنها ستنشر خلال الساعات القادمة وصية الأسرى الذين سيخوضون الإضراب.

وقالت “اللجنة”، في بيان لها مساء اليوم السبت: “ما زال عدونا على غيِّه؛ يستمر في هجمته المعلنة علينا، وما زال حقده وإجرامه يدفعانه إلى الإمعان في استهدافنا، وما زلنا نحن على ما عهدتمونا من تصميمٍ وإرادة على مواجهة هذا الصلف، وإيقاف هذه الهجمة، ولن نعبأ بتكاليف ذلك”.

وبينت أنه لا خيار للأسرى إلا الانتصار بعد المواجهة، مشددة أن الأسرى وطنَّوا أنفسهم لعركة إضراب الحرية أو الشهادة، والذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم طالما لم تتوقف وتتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها.

ودعت الجميع إلى تعزيز وقفات الإسناد يوم الثلاثاء القادم 21/3/2023م الساعة 7:30 مساءً في كافة مراكز المدن، بالترتيبات التي تعلنها الجهات المنظمة.

وأكدت أن الأسرى يخوضون خطواتهم موحدين، مطالبة قوى الشعب الفلسطيني بدعمهم موحدين.

وقدمت “الحركة الأسيرة” الشكر الجزيل إلى كل من ساندهم في حراكهم على المستوى الشعبي والرسمي والفصائلي، موجهة الشكر للأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم، مطالبة الجميع بمزيد من الدعم والإسناد لتحقيق مطالبهم وعلى رأسها الحرية.

ويخوض الأسرى منذ أكثر من شهر عصياناً ضد إدارة مصلحة السجون الصهيونية، ويصعدون من خطواتهم وصولاً إلى الشروع في الإضراب عن الطعام في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، رفضاً وتحدياً لقرارات التنكيل والقمع التي أقرها الوزير الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير بحقهم.