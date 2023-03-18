الاحتلال يزعم: صاروخ أطلق من غزة سقط في “شاعر هنيغيف”

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

زعم جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، سقوط صاروخ فلسطيني أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في مستوطنات الغلاف.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن صاروخًا أُطلق من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، مؤكدة أنه سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

من جانبها أكدت قناة “كان” العبرية، أنه لم يتم تفعيل القبة الحديدية، في مستوطنات غلاف القطاع، في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار.

بدوره أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي، إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة وسقط بمنطقة مفتوحة في “شاعر هنيغيف”.

ومن حين لآخر تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية وأراضٍ زراعية، بزعم الرد على صواريخ أطلقها مقاومون من قطاع غزة.