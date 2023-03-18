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بلدية غزة تنظم حفلاً للمديح النبوي استقبالاً لشهر رمضان

18 آذار / مارس 2023 08:41

بلدية غزة تنظم حفلاً للمديح النبوي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
بلدية غزة تنظم حفلاً للمديح النبوي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

غزة - وكالة الرأي:

​أقامت بلدية غزة، مساء السبت، حفل مديح نبوي قدمته فرقة روائع للمديح النبوي والإنشاد الديني، على خشبة مسرح مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لها، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بعد أيام.

وحضر الاحتفال رئيس البلدية د. يحيى السراج، ومدير عام الأنشطة والمراكز الثقافية في البلدية م.عماد صيام، والعاملين فيها أيضًا، وشخصيات دعوية، ولفيف واسع من المواطنين والسيدات.

واستهلت فرقة روائع الحفل بآيات عطرة من القرآن الكريم قبل أن تبدأ فقرات المديح النبوي.

وقال د. السراج: نلتقي لنحتفل بالشراكة مع فرقة روائع ضمن استعداداتنا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف في كلمة خلال الاحتفال : أن الشعار الذي تنطلق منه البلدية في عملها هو "شركاء في التنمية"، مشيرًا إلى أن التنمية لا ترتبط بالجوانب المادية فحسب، بل تشمل النفسية والروحية والثقافية أيضًا.

وتابع السراج: يأتي الاحتفال انسجامًا وتوافقًا مع استراتيجيات المجلس البلدي لبلدية غزة، وتشمل تفعيل دور المراكز الثقافية وتطويرها، والاستفادة منها في تنظيم وإقامة الفعاليات الدينية والروحانية.

وتطرق إلى البرامج التطويرية للمجلس البلدي، وأبرزها الاستمرار في تطوير الواجهة البحرية للمدينة، وتأهيل وتطوير محطة جمع وترحيل النفايات في منطقة اليرموك.

وبين أن البلدية بدأت فعليًا وضع الخطط الهندسية للتصميم المبدئي لسوق فراس الجديد، والبدء قريبًا في الإعلان عن تطوير تقاطع الشجاعية (شارع صلاح الدين مع شارع الوحدة وبغداد)، بهدف إنهاء الأزمة المرورية في تلك المنطقة.

ولفت رئيس بلدية غزة إلى مشاريع وبرامج تطويرية أخرى من المقرر أن تعلن عنها البلدية قريبًا.

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