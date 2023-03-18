تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الحادي عشر على التوالي

الداخل المحتل-الرأي:

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الحادي عشر على التوالي

ونظمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 125 موقع، من ضمنها تظاهرات رئيسية في تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس.

وشارك أكثر من مئتي ألف شخص في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط تل أبيب، باتجاه شارع "كابلان". كما شارك أكثر من 50 ألف شخص في تظاهرة بمدينة حيفا، و20 ألف شخص تظاهروا في نتانيا و15 ألف في هرتسيليا و10 آلاف في كفار سابا ورعنانا وأكثر من 5 آلاف متظاهر في أشدود.

ولأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، خرجت تظاهرة في مدينة "أور عكيفا" قرب حيفا، والتي تعتبر أحد معاقل حزب "الليكود". وهاجم أنصار حزب "الليكود" المتظاهرين، وحاولوا الاعتداء عليهم.

وفي مفترق "كركور" بمنطقة الخضيرة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المحتجين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم، واعتقلت ستة منهم، بعد إغلاق شارع رقم 65 أمام حركة السير.

وأعلن منظمو التظاهرات عن تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث قرروا إغلاق الطرق الرئيسية وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار "بن غوريون".

وصعد منظمو التظاهرات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.