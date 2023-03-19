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عصيان الأسرى بسجون الاحتلال مستمر لليوم الـ 34

19 آذار / مارس 2023 08:21

أسرى في أحد سجون الاحتلال
أسرى في أحد سجون الاحتلال

رام الله – وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ 34 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج ردًا على إجراءات إدارة السجون والمتطرف (بن غفير) بحقهم.

يذكر أنّ إدارة السجون منذ تاريخ الرابع عشر من فبراير/ شباط المنصرم، بدأت بتنفيذ جملة من الإجراءات ضد الأسرى وبمستويات مختلفة في السّجون، ومنها:

- التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى، والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

• المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

• مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار).

• التصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب)، وفرض تضييقات على إدخال الملابس.

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