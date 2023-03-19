وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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19 آذار / مارس 2023 08:26
غزة – وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الأحد في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.67 شيكل
سعر صرف الدينار: 5:17 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.95 شيكل
سعر صرف الجنيه: 0.12 شيكل
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