أكياس هلام السيليكا - فوائد لا يعرفها الكثير من الناس!

عند شراء حقيبة جديدة أو حذاء أو أدوات كهربائية، عادة ما تجد بداخلها كيس صغير مكتوب عليه: "غير صالحة للأكل. قم بإلقائها"

لكن لهذه المادة الموجودة بداخل الحقيبة استخدامات متعددة.

ويقول الخبير في مقابلة مع موقع ان تي في الإخباري الألماني إن محتوى هذه الأكياس في معظمه هو ثاني أكسيد السيليكون، وهي مادة تساعد في امتصاص الرطوبة وبالتالي تجنب تكون العفن والروائح الكريهة. ويوضح بيبلو أن هذه المادة صالحة بشكل كبير كمادة مجففة، لأنها ناعمة وتتميز بمساحة داخلية كبيرة جداً وهي متاحة بعدة أشكال سواء كمسحوق ناعم أو كرات صغيرة.

ويؤكد الخبير، أن هذه المادة غير سامة بالمرة، موضحاً أنه أحياناً ما يستخدم أيضاً حتى لإبقاء المواد الغذائية جافة، ويضيف في هذا السياق أن النصيحة بإلقائها فقط راجعة لعدم خلطها مع مادة صالحة للأكل ولذلك يجب إبعادها عن الأطفال.

لكن ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الحقائب الصغيرة؟

- تجفيف الهاتف المحمول إذا ما تعرض للبلل أو سقوط في الماء: يمكن عندئذ فك البطارية ووضعها في وعاء يحتوي أكياس هلام السيليكا لسحب الرطوبة منها

- يمكن وضعها في حقائب الرياضة للتخلص من رائحة العرق أو في حقائب السفر مع الملابس غير النظيفة لتجنب الرائحة الكريهة

- مع عدسة الكاميرا، إذا ما تعرضت للرطوبة بسبب تغير درجة الحرارة، ويمكن ترك هذه الأكياس دائماً في حقيبة الكاميرا

- تجفيف الزهور: يمكن الاعتماد على هذه الاكياس الصغيرة لتجفيف الزهور بسرعة

- الحفاظ على بذور النباتات في فصل الشتاء حتى لا تتعرض للرطوبة

- حفظ الصور القديمة من التلف

- حماية الفضيات والمواد المعدنية الأخرى

- الحفاظ على شفرات الحلاقة لاستخدمها لمدة أطول لاسيما أن هذه الشفرات تتعرض للتلف بشكل سريع بسبب تعرضها الدائم للماء

- عندما يغطي البخار زجاج السيارة من الداخل بسبب برودة الجو، يمكن ببساطة إلقاء هذه الأكياس الصغيرة داخ السيارة للتخلص من الرطوبة

- الحفاظ على الأدوات المعدنية حتى لا تتعرض للصدأ بسبب الرطوبة

- الحفاظ على الكتب القديمة

- الحفاظ على الملابس داخل الخزانة