طواقم مستشفى العيون تحقن "الأفاستين" لـ140 حالة

غزة - وكالة الرأي:

أجرت الطواقم الطبية والتمريضية في مستشفى العيون، عمليات حقن الأفاستين للمرضى بشكل استثنائي، بهدف تقليص قوائم الانتظار على جداول العمليات وعمليات حقن الأفاستين.

وأوضح د. ماجد حمادة مدير مستشفى العيون، أن المستشفى وطواقمها الطبية نفذت يوماً طبياً استثنائياً، استدعت خلاله 140 حالة لحقن الأفاستين، مشيراً إلى نجاح حقن 119 حالة.

وتوجه د. حمادة، بالشكر إلى الأطباء د. عماد الصادق ود.عبد القادر عودة ود. محمد حلس و أ. هشام احمد مدير التمريض، ومشرف التمريض، وطاقم العمليات والمشرف الإداري والطواقم التي شاركت بالفحص من الأطباء والتمريض والاداريين، ولكل من شارك في إنجاح اليوم الطبي الاستثنائي.