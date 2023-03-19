وكالة الرأي الفلسطينية شركة "بايدو" الصينية تكشف عن روبوت محادثة وكالة الرأي الفلسطينية تركيا..اكتشاف مقبرة قديمة كانت تقام فيها طقوس جنائزية وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية مهرجان مدينة الثلج في كوهرانج وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالقدس والضفة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم مستشفى العيون تحقن "الأفاستين" لـ140 حالة وكالة الرأي الفلسطينية أكياس هلام السيليكا - فوائد لا يعرفها الكثير من الناس! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الفئات الممنوع والمسموح لها بالصيام فى رمضان
أخبار » الأخبار الحكومية

طواقم مستشفى العيون تحقن "الأفاستين" لـ140 حالة

19 آذار / مارس 2023 08:38

جانب من عمل الطواقم الطبية
جانب من عمل الطواقم الطبية

غزة - وكالة الرأي:

أجرت الطواقم الطبية والتمريضية في مستشفى العيون، عمليات حقن الأفاستين للمرضى بشكل استثنائي، بهدف تقليص قوائم الانتظار على جداول العمليات وعمليات حقن الأفاستين.

وأوضح د. ماجد حمادة مدير مستشفى العيون، أن المستشفى وطواقمها الطبية نفذت يوماً طبياً استثنائياً، استدعت خلاله 140 حالة لحقن الأفاستين، مشيراً إلى نجاح حقن 119 حالة.

وتوجه د. حمادة، بالشكر إلى الأطباء د. عماد الصادق ود.عبد القادر عودة ود. محمد حلس و أ. هشام احمد مدير التمريض، ومشرف التمريض، وطاقم العمليات والمشرف الإداري والطواقم التي شاركت بالفحص من الأطباء والتمريض والاداريين، ولكل من شارك في إنجاح اليوم الطبي الاستثنائي.

336297530_741093224261807_7282240436508586414_n 335468744_622268456399495_5508681007467087544_n 335457782_228291896346066_4722581300977617499_n 335425178_213386737940005_2755983087131693939_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟