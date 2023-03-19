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رفض واسع لمشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ اليوم

19 آذار / مارس 2023 09:18

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شرم الشيخ – وكالة الرأي:

من المقرر أن تنطلق اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية، القمة الأمنية السياسية الخماسية، والذي تشارك فيها السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، برعاية وحضور مصري وأمريكي وأردني، وسط رفض فصائلي وشعبي فلسطيني واسع. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع الخماسي سيعقد في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين و(إسرائيل) والأردن والولايات المتحدة،

وأضاف أبو زيد في تصريح صحفي، أن اجتماع شرم الشيخ يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 شباط/ فبراير الماضي.

وأمام انطلاق القمة الخماسية، عبّرت الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية والمجتمعية، عن رفضها الكامل للاجتماع ومشاركة السلطة الوطنية فيه، مؤكدة أن الاجتماعي يسعى إلى وأد المقاومة في الضفة الغربية.

وشددت الفصائل في بيانات وتصريحات صحفية عديدة، على ضرورة مواجهة الاجتماع الأمني بتصعيد المقاومة لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في وقفة احتجاجية اليوم الأحد برام الله وغزة، رفضاً لمشاركة السلطة في قمة "شرم الشيخ" مع الاحتلال.

ودعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" والفعاليات الشعبية والحراكات الشبابية، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لعقد "لقاء شرم الشيخ" والمشاركة الفلسطينية فيها.

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