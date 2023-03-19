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المفتي العام يدعو لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء

19 آذار / مارس 2023 09:22

القدس المحتلةوكالة الرأي:

 دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين الكرام إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 هـ وفق 21 آذار 2023م.

وحث المفتي في بيان صحفي، اليوم الأحد، من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية: 02-6260042، 02-6260102، 0599-111984، 0505-748584، الفاكس: 6262495-02.

ونبّه المفتي العام إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان.

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