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العراق يخرج بحسرة من ملعب أوزبكستان

19 آذار / مارس 2023 09:38

العراق يخرج بحسرة من ملعب أوزبكستان
العراق يخرج بحسرة من ملعب أوزبكستان

أخفق المنتخب العراقي في الفوز ببطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، إثر خسارته أمام نظيره الأوزبكي (0-1) في المباراة النهائية، التي جرت بينهما اليوم السبت، في أوزبكستان.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل الأكبر في هذا الانتصار للاعب عمرعلي رحمونالييف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" لمنتخب بلاده من ضربة جزاء عند الدقيقة 72 من زمن اللقاء على ملعب "ميلي ستاديوم" بالعاصمة طشقند.


وتوج منتخب أوزبكستان بلقب بطل النسخة الـ41 لكأس آسيا للشباب تحت 20 سنة، وذلك لأول مرة في تاريخه.

بينما تأهل العراق إلى نهائي النسخة الحالية للبطولة القارية لأول مرة منذ 11 عاما، ولكن سبق له الفوز باللقب 5 مرات، ويحتل المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب.

المصدر: RT 

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