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وقفة شعبية بغزة رفضًا لمشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ

19 آذار / مارس 2023 12:10

جانب من الوقفة الشعبية
جانب من الوقفة الشعبية

غزةوكالة الرأي:

شارك عشرات المواطنين، صباح اليوم الأحد، في وقفة شعبية رفضا لمشاركة السلطة الفلسطينية في لقاء شرم الشيخ الأمني الذي ينعقد اليوم الأحد.

ورفع المشاركون لافتات تدين مشاركة السلطة في الاجتماع، إلى جانب استنكار حالة التنسيق الأمني المستمر لها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي في كلمة له خلال الوقفة: "إن مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ تغطية على جرائم الاحتلال بالضفة والقدس واستكمال لمسلسل المؤامرة على شعبنا".

وأكد عبد العاطي أن السلطة ماضية في تحولها لأداة في يد الاحتلال لقمع مقاومة شعبنا، وذلك بالإصرار على مخالفة إرادته.

بدورها، عبر وجهاء وفعاليات الشعبية عن رفضها بشكل قاطع مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ الأمني.

وذكروا في كلمة لهم خلال الوقفة، أن الاجتماع في شرم الشيخ هو امتداد لاستهداف لمشروع المقاومة، في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وشددوا على أن شعبنا سيفشل هذا الاجتماع، كما أفشل كل المؤامرات التي حيكت عليه وعلى مقاومته.

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