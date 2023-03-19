سلطة الأراضي توصي بضرورة تطوير البرامج الالكترونية وموائمتها للعمل

غزة- وكالة الرأي

أوصت لجنة مختصة ممثلة بوحدة الرقابة ووحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ووحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بضرورة اجراء تدريب متقدم للموظفين وذلك بهدف تجويد العمل ، وتطوير البرامج الالكترونية في سلطة الأراضي ومعرفة مدى موائمة هذه البرامج لمتطلبات وواقع العمل.

وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد قناة محوسبة لتنفيذ أي تعديلات أو تحسينات مقترحة على البرامج إضافة الى اعتماد إجراءات العمل الخاصة بكافة الإرادات بحيث تكون هذه الإجراءات مدعمه بالصور والشرح الكافي ورقيا ً والكترونياً وتسهيل وصولها لجميع الفئات المستهدفة جاءت هذه التوصيات نتيجة لاستطلاع رأي أجرته وحدة الرقابة الداخلية لقياس مدى تناسب البرامج المحوسبة مع الاعمال والخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي .

من جهته ،أكد مدير عام وحدة الرقابة أ. عصام الحمارنة أن استطلاع الرأي الذي جرى عبر استبانة محددة استهدفت عدد من الموظفين في سلطة الأرضي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وتطوير المنظومة الالكترونية بما ينعكس إيجابا على الأداء العام للموظفين والخدمات المقدمة للجمهور .

وأكد الحمارنة على أن عملية التقييم جزء أساسي من عمل وحدة الرقابة الداخلية التي تسعى الى قياس مستويات الأداء ومدى تحقيق الأهداف ورفع النتائج الى الجهات العليا لاتخاذ القرار المناسب لذلك .