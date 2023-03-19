وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة": الانتهاء من استلام المشاركات في مؤتمرها الثقافي السنوي وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن المادة المقررة بامتحان الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي توصي بضرورة تطوير البرامج الالكترونية وموائمتها للعمل وكالة الرأي الفلسطينية النيابة و القضاء العسكري يبحثان سبل تعزيز التبادل التكنولوجي وكالة الرأي الفلسطينية المالية تعلن صرف حقوق الغير "مدني وعسكري" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع جمعية رحمة حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية آليات الأشغال العامة تباشر عملها في تعميق حوض الميناء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تجري قرعة منافسات الدوري الثقافي بين الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يؤكد على أهمية تطوير خبرات الطواقم الطبية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: جراحة المسالك البولية للأطفال تشهد نجاحات نوعية
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الأراضي توصي بضرورة تطوير البرامج الالكترونية وموائمتها للعمل

19 آذار / مارس 2023 01:42

336742600_1235766697327864_3896815890489635956_n
336742600_1235766697327864_3896815890489635956_n

غزة- وكالة الرأي 
 أوصت لجنة مختصة ممثلة بوحدة الرقابة ووحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ووحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بضرورة اجراء تدريب متقدم للموظفين وذلك بهدف تجويد العمل ، وتطوير البرامج الالكترونية في سلطة الأراضي ومعرفة مدى موائمة هذه البرامج لمتطلبات وواقع العمل.

وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد قناة محوسبة لتنفيذ أي تعديلات أو تحسينات مقترحة على البرامج إضافة الى اعتماد إجراءات العمل الخاصة بكافة الإرادات بحيث تكون هذه الإجراءات مدعمه بالصور والشرح الكافي ورقيا ً والكترونياً وتسهيل وصولها لجميع الفئات المستهدفة جاءت هذه التوصيات نتيجة لاستطلاع رأي أجرته وحدة الرقابة الداخلية لقياس مدى تناسب البرامج المحوسبة مع الاعمال والخدمات التي تقدمها سلطة الأراضي .

من جهته ،أكد مدير عام وحدة الرقابة أ. عصام الحمارنة أن استطلاع الرأي الذي جرى عبر استبانة محددة استهدفت عدد من الموظفين في سلطة الأرضي يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل وتطوير المنظومة الالكترونية بما ينعكس إيجابا على الأداء العام للموظفين والخدمات المقدمة للجمهور .

وأكد الحمارنة على أن عملية التقييم جزء أساسي من عمل وحدة الرقابة الداخلية التي تسعى الى قياس مستويات الأداء ومدى تحقيق الأهداف ورفع النتائج الى الجهات العليا لاتخاذ القرار المناسب لذلك .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي " تعقد لقاءاً ترفيهياً لصحفياتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟