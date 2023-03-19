افتتاح معرض ابداعات طلابية في كلية مجتمع الأقصى

غزة- وكالة الرأي

افتتحت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة - قسم العلوم التكنولوجية معرضًا لإبداعات الطلاب يتضمن عرضًا لأعمالهم الفنية تحت عنوان " إبداعات طلابية ".

وتحدث د. عبد الناصر ريان عميد الكلية أن هذا المعرض يأتي وفاء للراحل د. أحمد أبو الكأس بعرض إنجازات طلابه ،يعكس مدى إبداع وتميز طلابنا في مجالات متعددة، بما في ذلك الفنون.

وأوضح د. ريان أن هذا المعرض يعبر عن دعم وتقدير كليتنا جهود و إنجازات طلابنا، وهو جزء من جهودنا لتشجيعهم وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم ، شاكراً جميع الطلاب الذين شاركوا في هذا المعرض، معربا عن فخره واعتزازه بإنجازاتهم. .

وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تم اختيارها بعناية من بين العديد من الأعمال المميزة التي تم إنتاجها خلال الفصل الدراسي الماضي.

بدوره، تحدث د . أشرف نجم قسم العلوم التكنولوجية أن المعرض يهدف إلى تعزيز الإبداع والتميز بين الطلاب وتحفيزهم على تنمية مواهبهم ، وتحقيق الاعتراف والتقدير من قبل الكلية بجهود الطلاب الإبداعية ، ووفاء وتقديرا للدكتور الراحل أحمد أبو الكأس

وقال نجم :" إنه لأمر مؤلم أن نفقد الدكتور ولكن المعرض يساعدنا على تخفيف الألم والحزن ويذكرنا بأفضل ما يمكن أن يتركه أحدهم وراءه.

وأكد د. نجم ان الدكتور أحمد أبو الكاس ترك بصمة كبيرة في قسم العلوم التكنولوجية والدليل هذا المعرض ، وساهم في تنمية وتطوير الموهبة لدى طلاب القسم ويستمر المعرض لمدة يومين ، حيث يمكن للجميع زيارته والاستمتاع بالأعمال الفنية الرائعة التي يتم عرضها