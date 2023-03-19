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إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار في حوارة

19 آذار / مارس 2023 05:05

سيارة المستوطنين
سيارة المستوطنين

نابلس - وكالة الرأي :

أصيب مستوطنان مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني عند الحاجز العسكري في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة حاجز حوارة، ما أدى إلى إصابة مستوطنين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وجرى نقلهما بواسطة مركبات إسعاف إسرائيلية، فيما انسحب منفذ العملية من المكان.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن عملية إطلاق النار عند حاجز حوارة نفذت بسلاح من طراز كارلوا، حيث أوقعت عدة إصابات بينها خطيرة، فيما تمكن منفذ العملية الانسحاب من المكان.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابتان إحداهما خطيرة جراء عملية إطلاق نار في حوارة، وأكدت انسحاب المنفذ بعد إطلاقه النار من مسافة صفر صوب المركبة.

ولوحظ انتشار مكثف لقوات الاحتلال في موقع العملية قرب حوارة، فيما أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بنابلس.

وقالت وسائل أعلام عبرية إنه في وقت لاحق من العملية جرى "استهداف فلسطيني في حوارة يعتقد بأنه منفذ العملية ويجري فحص هويته وإذا ما كان هو منفذ العملية".

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف التابعة لهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى حوارة، وذلك بعد أن تلقت بلاغا عن وجود إصابة في البلدة.

 

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