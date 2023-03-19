الاحتلال يجبر مزارعين على مغادرة أراضيهم ببيت لحم

بيت لحم - وكالة الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعين على مغادرة أراضيهم في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت عدداً من المزارعين من عائلتي صبيح وعيسى على مغادرة أراضيهم الواقعة في منطقة “المشرع”، وهددتهم بالاعتقال إذا عادوا إليها مرة أخرى.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” 2898 انتهاكاً للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدًا في انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين في مُدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وترتكب مجموعات المستوطنين اعتداءات طالت المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم الزراعية وغيرها.