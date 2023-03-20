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برشلونة يفوز على الريال ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

20 آذار / مارس 2023 08:25

برشلونة يفوز على الريال ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني
برشلونة يفوز على الريال ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

اقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه في مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 2 / 1 مساء الأحد في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة. 

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث تقدم ريال مدريد بهدف سجله رونالدو أراوخوا، لاعب برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل برشلونة بهدف سجله سيرجي روبيرتو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول. 

وفي الشوط الثاني، سجل فرانك كيسي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. 

ومع تبقي 12 مباراة فقط على نهاية الدوري، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام الريال، صاحب المركز الثاني الذي توقف رصيده عند 56 نقطة. 

ويلتقي الفريقان يوم 5 نيسان/أبريل المقبل مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا علما بأن برشلونة فاز بمباراة الذهاب بهدف نظيف.

(د ب أ)

 

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