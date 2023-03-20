أنشيلوتي يشكك في فوز برشلونة.. وتشافي: النقاش منتهٍ

شكك المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، في أحقية برشلونة في الفوز بمباراة كلاسيكو الأرض، التي جمعتهما على ملعب “كامب نو” في آخر ساعات الأحد، وانتهت بانتصار صاحب الأرض بنتيجة 2-1، في ختام مواجهات الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني، وذلك لاعتقاده بأن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في المباراة الفارقة على لقب الليغا.

وأثنى المدرب الإيطالي على أداء النادي الميرينغي في أغلب أوقات الكلاسيكو، مصرا على أنه لولا القرار المثير للجدل، بإلغاء الهدف الأبيض الذي سجله البديل ماركو أسينسيو بداعي التسلل، لما أخذت المباراة هذا المنحنى، الذي انتهى بضربة فرانك كيسي القاضية في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبالتبعية حسم اللقب بشكل عملي.

وبعد المباراة، سُئل الميستر كارليتو عن رأيه في أداء الفريق وفرصه في مطاردة البلو غرانا على اللقب مرة أخرى، فكانت إجابته في للصحافيين “بالطبع نشعر بالحزن والألم، لكننا فخورون بالمباراة التي لعبناها، وإذا واصلنا اللعب بنفس النسق في مباريات مثل هذا، فسنحقق الفوز بالتأكيد في نهاية الموسم، وأعتقد أننا لم نفز بسبب التسلل المشكوك في صحته، ونحن ذاهبون إلى مدريد بشكوك”.

من جهة أخرى، سُئل عن الهزيمة الثالثة على التوالي أمام المنافس المحلي المباشر والاتساع الكبير في فارق النقاط مع فريق المدرب تشافي هيرنانديز، فأجاب قائلا “ربما كانت لدينا بعض الشكوك بعد مباراة كأس السوبر، لكن اليوم تغلبنا على هذه الشكوك، وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا، ولا نستحق الهزيمة. كنت أعتقد أننا تخلصنا من صداع التسلل في كأس العالم، لكني كنت في حيرة من أمري في مباراة اليوم. لا أعرف هل كان تسللا؟ لكن في الأخير خسرنا المباراة”.

وردا على هذه التصريحات، قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز “التسلل واضح، وحقا كلمات أنشيلوتي فاجأتني، لأنه لم يعد هناك نقاش على تقنية الفيديو، وبالنسبة لي. أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل، وعندما تأخرنا 1-0، كانت نتيجة غير عادلة، والآن علينا أن نقيم الأمور بشكل صحيح، إذ أننا في العام الماضي كنا متأخرين بـ12 نقطة، وحصلنا على 15 نقطة من ريال مدريد منذ أكتوبر / تشرين”.

وأضاف “إذا تحدثنا اليوم عن حكم الفيديو المساعد، فهذا سيشعل النيران، وكما قلت. التسلل واضح، وفي النهاية فزنا بمباراة كنا فيها الطرف الأفضل بشكل عام، وهدف كيسي جاء ليحقق العدالة، ونعرف أنه بدون تقنية الفيديو تكون الأمور أكثر صعوبة، ولهذا أحب العدالة، وتقنية الفيديو تضمن أعلى مستوى للعدالة”.

كما رفض التسليم بأن فريقه بات قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اللقب بشكل رسمي، بعد اتساع الفارق مع الريال إلى 12 نقطة كاملة، وفي هذا الصدد قال “لا.. الدوري لم يُحسم بعد، ما زالت هناك 12 مباراة متبقية، الفوز بالكلاسيكو مهما للغاية وكان مستحقا ويمنحنا الكثير من الثقة، لكنه لا يعني أن برشلونة توج باللقب”.